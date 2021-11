தனியொருவராக போராடிய ஆசிரியை சபரிமாலா.. கோவை மாணவிக்கு நீதி கேட்டு போராட்டம்.. கைது செய்தது போலீஸ்

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை: கோவையில் +2 மாணவியின் தற்கொலைக்கு நீதி கேட்டு ஆசிரியை சபரி மாலா செஞ்சிலுவை சங்கம் அருகே உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது போலீசார் கைது செய்தனர்.

கோவையில் +2 மாணவி ஆசியரின் பாலியல் தொந்தரவால் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். இது லாக்டவுனை தொடர்ந்து வெளிவந்திருக்கும் மூன்றாவது நிகழ்வு என ஆசிரியை சபரி மாலா வேதனை தெரிவித்தார்.

மேலும் எத்தனை மாணவிகள் தற்கொலை, மற்றும் பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறார்களா என தெரியவில்லை. அதற்கான பட்டியல் இல்லை என குற்றம் சாட்டினார். மாணவிகளால் தான் பாதுகாப்பான நாட்டை உருவாக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையளித்து வந்ததாகவும் தெரிவித்தார்.

வரும் 18-20 ஆம் தேதிக்குள் இந்த இரண்டில் ஏதாவது ஒன்னும் நடக்கும்.. வெதர்மேன் வெளியிட்ட Scenarios!

English summary

Sabari Mala, a teacher, was arrested by the police during a hunger strike near the Red Cross in Coimbatore demanding justice for the suicide of a +2 student in Coimbatore.