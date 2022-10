ஓயாத அட்டாக்.. ஊழல் அமைச்சருக்கும் உள்துறைக்கும் என்ன சம்பந்தம்? செந்தில்பாலாஜியை வம்பிழுக்கும் மலை!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவையில் நடந்த கார் வெடிப்பு சம்பவம் பற்றி சமீபத்தில் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து பேசினார் செந்தில் பாலாஜி, ஊழல் செய்வது எப்படி என்பதை மட்டுமே அறிந்த இவருக்கும் உள்துறைக்கும் என்ன சம்மந்தம்? என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை காட்டமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நாளுக்கு நாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி இடையேயான வார்த்தைப் போர் முற்றி வருகிறது.

கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து அண்ணாமலை தெரிவித்து வரும் கருத்துகள், இருவருக்கும் இடையேயான மோதலை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றன.

இருவர் இடையேயான விமர்சனங்கள், தனிப்பட்ட தாக்குதலாக மாறி வருவது அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், இன்றும் செந்தில் பாலாஜியை தாக்கியுள்ளார் அண்ணாமலை

English summary

Minister Senthil Balaji recently spoke to the press about Coimbatore car blast, what does he have to do with the Home ministry who only knows how to do corruption? BJP state president Annamalai attacks.