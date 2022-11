கண்ணைக் காட்டிய எடப்பாடி.. ஸ்கெட்ச் போட்ட வேலுமணி.. டிச.2ல் இருக்கு.. பலத்தைக் காட்ட ‘பலே’ திட்டம்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : திமுக அரசை கண்டித்து கோவையில் டிசம்பர் 2ஆம் தேதி முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் அதிமுக சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இதில் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்க உள்ளார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், எடப்பாடி பழனிசாமி அணி, திமுக அரசுக்கு எதிராக அவ்வப்போது போராட்டங்களையும் முன்னெடுத்து வருகிறது.

மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு போராட்டங்களை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நடத்தி வரும் நிலையில், கோவைக்கு திமுக அரசு ஒன்றும் செய்யவில்லை எனக் கூறி, திமுக அரசைக் கண்டித்து போராட்டம் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி.

English summary

A hunger strike will be held on behalf of AIADMK under the leadership of former minister SP Velumani in Coimbatore on Dec 2 to condemn DMK government. Edappadi Palaniswami will participate in this. It is said that Velumani's protest will be to make DMK and BJP aware of her influence in Coimbatore.