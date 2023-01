சக்தியை மீறி.. ஆயிரம் கைகள் மறைத்து நின்றாலும் ஆதவன் மறைவதில்லை! சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் உரை!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

சென்னை : மக்களால் தேர்வான ஆட்சியின் மாண்பை காக்கவும் ஆட்சியின் வலிமையை உணர்த்தவும் எனது சக்தியை மீறி செயல்படுவேன் எனவும், ஆயிரம் கைகள் மறைத்து நின்றாலும் ஆதவன் மறைவதில்லை என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் 2023ஆம் ஆண்டுக்கான முதல்வர் கூட்டத் தொடர் கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையுடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அதற்கு அடுத்த நாள் பல்வேறு பிரபலங்கள், முன்னாள் சபை உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் தமிழ்நாடு சட்டசபையில் இறுதி நாளான இன்று ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்துக்கு சட்டப்பேரவையில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலுரை ஆற்றினார். அந்த உரையின் போது பல அறிவிப்புகள், பதில்களும் இருந்தது.

ஆயிரம் கைகள் மறைத்து நின்றாலும் ஆதவன் மறைவதில்லை!: தமிழ் மக்களின் நலனுக்காக சொல்லாததையும் செய்வோம்; சொல்லாமலும் செய்வோம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலுரை..!!

ஆளுநர் உரைக்கு பதிலடி.. கருணாநிதியின் மகன் என்பதை மெய்ப்பித்துள்ளேன்.. சட்டசபையில் ஸ்டாலின் ஆவேச உரை

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has said that he will work beyond my power to protect the dignity of the government elected by the people and to realize the strength of the government.