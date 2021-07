20 நாட்களாக.. போக்கு காட்டும் 'பாகுபலி'..கிராமங்களில் அட்டகாசம்.. பிடிக்க முடியாமல் தினறும் வனத்துறை

Coimbatore

கோவை: கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதியில் ஒற்றை காட்டு யானை ஒன்று கடந்த 20 நாட்களாக சுற்றி திரிகிறது. பாகுபலி என்று அழைக்கப்படும் இந்த யானை மலையடிவார பகுதியில் உள்ள விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து சேதப்படுத்தி வருகிறது.

மேலும் மக்களை விரட்டி தாக்க முற்படுவது என்று தொடர்ந்து அலப்பறை செய்து வருகிறது. அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டு வரும் பாகுபலியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் வனத்துறைக்கு தொடர் கோரிக்கைகள் வந்தன.

The forest department has not been able to catch a single wild elephant that has been roaming in the Mettupalayam forest in Coimbatore district for 20 days