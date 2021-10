'T23' ஆட்கொல்லி புலியை பிடிப்பதில் சிக்கல் நீடிப்பது ஏன்?.. வனத்துறை அமைச்சர் ராமசந்திரன் விளக்கம்!

Coimbatore

oi-Rayar A

கோவை: நீலகிரி மாவட்டம் கூடலுார் அடுத்த மசினகுடி, சிங்காரா பகுதிகளில் 4 பேர் புலி தாக்கி இறந்தனர். டி23 எனப்படும் குறிப்பிட்ட ஒரு புலிதான் மனிதர்களை கொல்வதாக கூறப்பட்டது. அந்த புலியை பிடிக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ஆனால் வனத்துறையினர் எவ்வளவோ முயற்சித்தும் ஆட்கொல்லி புலி அவர்களின் கையில் சிக்காமல் தொடர்ந்து டிமிக்கி கொடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில் ஆட்கொல்லி புலியை பிடிப்பதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது என்று வனத்துறை அமைச்சர் கா.ராமசந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

நீலகிரி.. 3 பேரை கொன்ற புலி.. சுட்டுக்கொல்ல தமிழ்நாடு வனத்துறை உத்தரவு

English summary

Tamilnadu Minister of Forests K. Ramachandran has said that there is a problem in capturing the T23 killer tiger. He said we will catch the tiger soon. He said the forest department was taking various measures to prevent casualties by wildlife