"மக்களை தி.மு.க., அ.தி.மு.க. கட்சிகள் கையேந்த வைத்துவிட்டது" -கோவையில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் அட்டாக்

Coimbatore

oi-Mani Singh S

கோவை: அதிமுக மற்றும் திமுக ஆகிய கட்சிகள் இலவசத்தை கொடுத்து மக்களை வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் தள்ளுகிறார்கள் என்றும்.. மக்கள் மாறினால் மட்டுமே தமிழ்நாடு மாறும் என்றும் தே.மு.தி.க பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேசியுள்ளார்.

பொங்கல் பண்டிகை வரும் நாளை தமிழகம் முழுவதும் கோலகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. அரசியல் கட்சிகள் சார்பிலும் பொங்கல் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், கோவை வடக்கு மாவட்ட தே.மு.தி.க. சார்பில் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது.

இதில் தே.மு.தி.க. பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கலந்துகொண்டு பொங்கல் வைத்தார். அதைத்தொடர்ந்து 5 ஆயிரம் பேருக்கு 2 கரும்பு, ஒரு கிலோ அரிசி, ஒரு கிலோ அச்சுவெல்லத்தை வழங்கும் நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார். அதைத்தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த் திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளையும் கடுமையாக தாக்கி பேசினார். பிரமேலதா விஜயகாந்த் கூறியதாவது:-

ஆளுநருக்கு தமிழ் என்னான்னு தெரியுமா?தமிழ்நாடுன்னா என்னான்னு தெரியுமா? விஜயகாந்த் போல சீறிய பிரேமலதா!

English summary

DMDK treasurer Premalatha Vijayakanth has said that AIADMK and DMK parties are giving freebies and pushing people below the poverty line.. Tamilnadu will change only if people change.