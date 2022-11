செம சான்ஸ்.. ஆனைமலைக்கு ஓர் சுற்றுலா.. மூலிகை 'டீ'.. பழங்குடியினர் உணவு.. கட்டணம் இவ்வளவுதான்!

Coimbatore

oi-Halley Karthik

கோயம்புத்தூர்: கோவையின் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தின் சார்பில் 'ஜம்போ டிரெயில்ஸ்' எனும் விழிப்புணர்வு சுற்றுலா திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் யானைகள், இதர வன விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் வாழ்வியல் ஆகியவற்றை பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ளாலம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யானைகளின் வழித்தடத்தின் வாயிலாக இந்த பயணம் மேற்கொள்ளப்படுவதால் இதற்கு 'ஜம்போ டிரெயில்ஸ்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு நல்ல பலனளிக்கும் என்று காப்பகத்தினர் கூறியுள்ளனர்.

English summary

An awareness tourism project called 'Jumbo Trails' has been started by Anaimalai Tiger Reserve, Coimbatore. Through this, it is said that the public will get to know the life of elephants, other wild animals, plants and tribal people. It is named as 'Jumbo Trails' as the trek is carried out through the tracks of elephants. Conservationists have said that the project will benefit tourists.