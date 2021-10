பாழடைந்து கிடக்கும் வீடுகள்.. புகார் தெரிவித்த மக்கள்.. உடனே சென்று ஆய்வு நடத்திய அமைச்சர்!

Coimbatore

கோவை: கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னை புளியந்தோப்புப் பகுதியில் குடிசை மாற்று வாரியத்தால் கட்டப்பட்ட கே.பி.பார்க் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் சுவர்களில் சிமெண்ட் பூச்சு உதிர்வதும், மணலும் இறுக்கமில்லாமல் இருக்கின்றன என்பது தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

குட் நியூஸ்.. தமிழகத்தில் 3 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு.. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

மோசமான நிலையில் இருக்கும் இந்த குடியிருப்பு கட்டிடத்தை குடிசை மாற்று வாரிய துறை அமைச்சர்கள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். மேலும், ஐ.டி குழுவினர் அங்கு சோதனை நடத்தி அரசிடம் அறிக்கை சமர்பித்தனர்.

English summary

Tamil Nadu Housing Board Minister Muthusamy personally inspected the dilapidated houses in Coimbatore. uthorities have been instructed to inspect and take appropriate action wherever buildings are bad in Coimbatore