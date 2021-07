வாய் திறக்காத வானதி சீனிவாசன்.. தேர்தல் வாக்குறுதி என்னாச்சு? எவ்ளோ எதிர்பார்த்தோம்.. தடதட கேள்விகள்

Coimbatore

oi-Veerakumar

கோவை: கோவை தெற்கு எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் தேர்தலுக்கு முன்பு கொடுத்த வாக்குறுதியை இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை என்று சுட்டிக் காட்ட ஆரம்பித்துள்ளனர் நெட்டிசன்கள்.

இது கோவை தெற்கு தொகுதி தொடர்பான கோரிக்கையாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லை. தமிழ்நாடு முழுக்க.. இல்லை, இல்லை, உலகம் முழுக்க உள்ள அஜித் ரசிகர்கள் மத்தியிலுள்ள கோரிக்கை என்பதால்தான் தொடர்ந்து இந்த பிரச்சினை லைம் லைட்டுக்கு வருகிறது.

ஆம்.. வலிமை அப்டேட் வாக்குறுதி பற்றிதான் சொல்கிறோம்.

மா.செ.க்கள் பார்த்து செய்வாங்க.. ஓகேன்னா வாங்க.. திமுக திட்டம்.. திடுக்கிடும் கூட்டணி கட்சிகள்!

English summary

When Valimai Update will come: Netizens are beginning to point out that the promise made by Coimbatore South MLA Vanathi Srinivasan before the election has not yet been fulfilled. Yesterday, Vanathi Srinivasan congratulated each and every minister on the expansion of the Union Cabinet through his Twitter page. Even then Netizens questioned her as to when the Valimai update would be released.