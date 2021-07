"108" ஓட்டுநருடன் சௌந்தர்யாவுக்கு கள்ளக்காதல்.. கணவனை சிறுவர்களை வைத்து கொலை முயற்சி.. 6 பேர் கைது

Coimbatore

oi-Vishnupriya R

கோவை: கோவையில் கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த கணவனை, இளம்பெண் தனது கள்ளகாதலன் மற்றும் நான்கு சிறுவர்களுடன் இணைந்து கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை ஒண்டிப்புதூர் நெசவாளர் காலணி பகுதியைச் சேர்ந்த சேதுராஜராமன் சிங்(29). சிங்காநல்லூரில் இ-சேவை மையம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார்.

கடந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன் சௌந்தர்யா (26) என்ற பெண்ணை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட சேதுராஜாராம் தற்போது தனது மனைவி மற்றும் இரு குழந்தைகளுடன் வசித்து வருகிறார்.

English summary

A woman had illicit relationship with another and tries to murder his husband when he opposes their relationship.