கடும் எதிர்ப்பை மீறி சீன உளவு கப்பலுக்கு அனுமதி வழங்கிய இலங்கை! இந்தியாவுக்கு ஆபத்தா? முழுவிபரம்

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இந்தியா, அமெரிக்காவின் கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் ‛யுவான் வாங் 5' எனும் சீனாவின் உளவு கப்பலை ஹம்பன்தோட்டா துறைமுகத்தில் நிறுத்த இலங்கை அரசு அனுமதி வழங்கி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

அண்டை நாடான சீனா தொடர்ந்து இந்தியாவுக்கு அச்சுறுத்தலை கொடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக இலங்கையில் இருந்து இந்தியாவுக்கு அச்சுறுத்தும் செயலை அவ்வப்போது சீனா மேற்கொண்டு வருகிறது.

அதாவது ஆகஸ்ட் மாதம் 12ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் 17ம் தேதி இலங்கையின் ஹம்பன்தோட்டா துறைமுகத்தில் சீனாவின் உளவுக்கப்பல் ‛யுவான் வாங் 5' நிறுத்தப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

முதலில் சீனா, இப்போது பாகிஸ்தான்.. வரிசையாக இலங்கை செல்லும் போர்க்கப்பல்கள்! இந்தியாவுக்கு சிக்கல்?

English summary

There are reports that the Sri Lankan government has given permission to the Chinese spy ship Yuan Wang 5'' to dock at Hambantota port amid strong opposition from India and the United States.