மொழி, மத பெருமை வேண்டாம்! மீறினால் இலங்கை நிலை தான் இந்தியாவுக்கு வரும்: ஜெய்ராம் ரமேஷ் சுளீர்

கொழும்பு: ‛‛இலங்கையில் தற்போதைய நிலைக்கு பொருளாதார நெருக்கடி மட்டுமின்றி மொழி, மதம் மற்றும் கலாச்சார பெரும்பான்மை வாதம் பேசியது தான் காரணமாக உள்ளது. இதன்மூலம் இந்தியாவுக்கான பாடம் நிறைய உள்ளது'' என காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் கூறினார்.

இலங்கையில் வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. பொதுமக்கள் வீதிகளில் இறங்கி ஒரு மாதத்துக்கு மேலாகவும் போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர்.

இது இலங்கையின் அரசியலில் எதிரொலித்தது. இலங்கை அரசின் தவறான பொருளாதார நெருக்கடி தான் பிரச்சனைக்கு முக்கிய காரணம் என்ற குற்றச்சாட்டை பொதுமக்கள் முன்வைத்துள்ளனர்.

‛‛I can say that the roots of the beautiful country's crisis lies not just in short term economics, but more in its lingustic, religious and cultural majoritarianism over the past decades. there are lessons for us in india as well’’ says Congress Jairam Ramesh.