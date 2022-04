சீனாவை துரத்தி.. குறுக்கே புகுந்து.. இலங்கைக்கு உதவிய இந்தியா.. மீனவர் பிரச்சனை தீர்க்க உதவுமா?

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கை-சீனா இடையேயான எரிசக்தி ஒப்பந்தத்தை முடக்கி இந்தியா வெற்றி பெற்றது. இந்நிலையில் தான் இந்தியா-இலங்கை மீனவர்கள் இடையே மீன்பிடிப்பது தொடர்பான புதிய குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

இலங்கையின் வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள யாழ்ப்பாணம் அருகே நயினாதீவு, அனலத்தீவு, நெடுந்தீவுகள் உள்ளன. இவை இலங்கைக்கு சொந்தமானவை. இதன் அருகே தான் கச்சத்தீவு உள்ளது.

50 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த தீவுகளை இலங்கையின் குறிகட்டுவான் பகுதியில் இருந்து ஒரு மணி நேர படகு சவாரி செய்து அடையலாம். தமிழகத்தின் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து வடகிழக்கே 45 கிலோமீட்டர் தொலைவு பயணித்து இந்த தீவுகளை சென்றடையலாம்.

English summary

India wins Sri Lanka-China energy deal It is in this context that new allegations regarding fishing between Indian and Sri Lankan fishermen have arisen.