உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கும் இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்... அரசிடம் அவர் வைக்கும் கோரிக்கை என்ன தெரியுமா?

Colombo

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொழும்பு: பொருளாதார சீரழிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கையில் மக்களுக்கு அரசு உதவ வலியுறித்தி முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் தம்மிகா பிரசாத் நாளை 24 மணி நேர உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

இலங்கை கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வருகிறது. தற்போது இது அரசியல் நெருக்கடியாகவும் உருவெடுத்து இருக்கிறது.

உணவுப் பொருட்கள் உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதால் அந்நாட்டு மக்கள் பெரும் துயரத்துக்கு ஆளாகி இருக்கின்றனர்.

English summary

Former Srilanka cricketer Dhammika Prasad has announced that she will go on a 24-hour hunger strike tomorrow, urging the government to help the people of Sri Lanka affected by the economic downturn.