இதோ கப்பல் வந்துருச்சு பாருங்க! மீண்டும் பெட்ரோல் - இலங்கை மக்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் செய்தி

Colombo

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொழும்பு: பொருளாதார சீரழிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கையில் திங்கட்கிழமை பெட்ரோல் விநியோகம் மீண்டும் சீரான நிலைக்கு திரும்பும் என அந்நாட்டின் பெட்ரோலிய கூட்டு ஸ்தாபனம் தெரிவித்து இருக்கிறது.

இலங்கை கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வருகிறது. தற்போது இது அரசியல் நெருக்கடியாகவும் உருவெடுத்து இருக்கிறது.

உணவுப் பொருட்கள் உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதால் அந்நாட்டு மக்கள் பெரும் துயரத்துக்கு ஆளாகி இருக்கின்றனர்.

இலங்கை உணவுப் பஞ்சம்: வீட்டிலேயே விவசாயம் செய்யச் சொல்லும் அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன

English summary

Petroleum supply to Sri Lanka, which has been hit hard by the economic downturn, will return to normal on Monday, according to the country's Petroleum Corporation: பொருளாதார சீரழிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கையில் திங்கட்கிழமை பெட்ரோல் விநியோகம் மீண்டும் சீரான நிலைக்கு திரும்பும் என அந்நாட்டின் பெட்ரோலிய கூட்டு ஸ்தாபனம் தெரிவித்து இருக்கிறது.