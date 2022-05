ஒட்டுமொத்தமாக ஸ்தம்பித்து நிற்கும் இலங்கை.. தக்க நேரத்தில் தோள் கொடுக்கும் இந்தியா! மக்கள் நிம்மதி

Colombo

oi-Vigneshkumar

கொழும்பு: மிகக் கடுமையான பொருளாதார நிதி நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிர்க்கும் இலங்கைக்கு தன்னால் முடிந்த அனைத்து உதவிகளையும் இந்தியா செய்து வருகிறது.

இலங்கை நாட்டில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி நாளுக்கு நாள் மோசமாகிக் கொண்டே செல்கிறது. அத்தியாவசிய பொருட்களைக் கூட பொதுமக்களால் எளிதாக வாங்க முடியாத சூழலே அங்கு நிலவுகிறது.

புதிதாகப் பிரதமராகப் பதவியேற்றுள்ள ரணில் விக்ரமிங்க நிலைமை சரி செய்ய இரு மாதங்கள் வரை ஆகும் என்று ஏற்கனவே தெரிவித்துவிட்டார். இது அந்நாட்டு மக்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

India to help Sri Lanka to come out of economic crisis: (பொருளாதார பாதிப்பில் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்கைக்கு உதவும் இந்தியா) how India comes to Sri Lanka’s rescue in battling economic crisis