“யார் வீரன்?” தப்பி ஓட தயாராகும் ராஜபக்ச.. இறுதி தோட்டா வரை களத்தில் நின்று மாண்ட பிரபாகரன்!

Colombo

oi-Vigneshkumar

கொழும்பு: இலங்கையில் நிலவும் கடும் பதற்ற சூழலில், பிரதமர் ராஜபக்ச, வெளிநாட்டுக்குத் தப்பிச் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

2009 போர் காலத்தில், எங்கும் தப்பிச் செல்லாமல் இறுதி தோட்டா வரை களத்தில் நின்ற பிரபாகரனோடு, ராஜபக்சவை ஒப்பிட்டு பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

ஒரு காலத்தில் சிங்களர்களால் ஹீரோவாக கொண்டாடப்பட்ட ராஜபக்சவுக்கு தனது உயிரைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளவே வெளிநாட்டுக்குத் தப்பிச் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

பற்றி எரியும் இலங்கை.. அலரி மாளிகையை விட்டு வெளியேறினார் மகிந்த ராஜபக்ச

English summary

Srilankan Prime Minister Rajapaksa planning to flee abroad. Many have compared Rajapakse to Prabhakaran, who stood on the field until the final bullet.