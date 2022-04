கடும் பொருளாதார நெருக்கடி! வீதிக்கு வந்த மக்கள்.. இலங்கையில் அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தினார் கோத்தபய.!

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : இலங்கையில் பொருளாதாரம் கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளன நிலையில் மக்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ள நிலையில், வன்முறை சம்பவங்களை தவிர்க்க இலங்கையில் அவசர நிலையை பிரகடனப்படுத்தி ஜனாதிபதி கோத்தபய ராஜபக்சே உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இலங்கையின் பொருளாதாரம், சமீப சில ஆண்டு காலமாக சிக்கலைச் சந்தித்து வருகிறது. அத்யாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்வால் மக்கள் சொல்ல முடியாத துயரங்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.

கொரோனாவால் நாட்டின் பிரதான வருவாய்த் துறையாக விளங்கும் சுற்றுலாவில் முடக்கம் ஏற்பட்டதால் அன்னியச் செலாவணி இருப்பு குறைந்து இலங்கையின் ரூபாய் மதிப்பு வெகுவாக சரிந்திருக்கிறது.

English summary

President Gotabaya Rajapaksa has declared a state of emergency in Sri Lanka to avert violence as the country's economy plummets and people jump into the fray.