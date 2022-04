"அப்போது விடுதலை புலிகளை முடித்தோம்! இப்போது பொருளாதார பிரச்னையை முடிப்போம்!" மகிந்த ராஜபக்ச பரபர

Colombo

oi-Vigneshkumar

கொழும்பு: இலங்கை நாட்டில் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், அந்நாட்டின் பிரதமர் மகிந்த ராசபக்ச மக்களிடையே பேசினார்.

குட்டி தீவு நாடான இலங்கை பெரும்பாலும் சுற்றுலாத் துறையையே நம்பி இருந்த ஒரு நாடாகும். கொரோனா காலத்தில் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட சுற்றுலாத் துறை, இன்னும் கூட முழுமையாக மீளவில்லை.

இதன் காரணமாக இலங்கை மிக மோசமான பொருளாதார பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டுள்ளது. இத்துடன் கடந்த காலங்களில் வாங்கிய கடனுக்கான வட்டியும் சேர, இலங்கை மீளவே முடியாத பொருளாதார நிதி நெருக்கடியை இப்போது சந்தித்து உள்ளது.

English summary

Sri Lanka Prime Minister Mahinda Rajapaksa appealed to the people to end the anti-government protests: (இலங்கை பொருளாதார நிதி நெருக்கடி குறித்து பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்) Mahinda Rajapaksa says they will resolve the economic issue in the same way we ended the 30-year war.