வேற வழி இல்லை! மக்கள் போராட்டத்தால் இலங்கை முடக்கம்! இடைக்கால அரசு அமைக்க அதிபர் கோத்தபய ஆலோசனை..!

கொழும்பு : இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக மக்கள் போராட்டம் முற்றிய நிலையில் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே இன்று அனைத்துக் கட்சிகளைக் கொண்ட இடைக்கால அரசு அமைப்பது குறித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சுதந்திரம் பெற்ற பின்னர் இலங்கை அதன் மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், அங்கு மக்கள் போராட்டம் வெடித்துள்ளதால், ராஜபக்சே குடும்பம் கடும் சிக்கலில் உள்ளது.

இலங்கையில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை, பலமணி நேர மின்வெட்டு, தொழிற்சாலைகள் மூடல், ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் என தீவு முழுவதும் இயல்புநிலை முடங்கி இருக்கிறது.

அடிபணிந்த கோத்தபய ராஜபக்சே.. இலங்கையில் அவசர நிலை பிரகடனம் வாபஸ்.. இரவோடு இரவாக என்ன நடந்தது?

English summary

It has been reported that President Gotabhaya Rajapaksa will hold key consultations today on the formation of an all-party interim government as the people's struggle in Sri Lanka draws to a close due to the economic crisis.