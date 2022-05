69 ஆண்டுகளுக்கு பின் திரும்பிய இலங்கை வரலாறு! மக்களால் பதவியிழந்த 2வது பிரதமரானார் மகிந்த ராஜபக்சே!

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கை சுதந்திரமடைந்த பிறகு பொதுமக்கள் போராட்டத்தால் பதவியிழந்த 2வது பிரதமர் என்ற பெயரை மகிந்த ராஜபக்சே பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்பு 1953ல் டட்லி சேனாநாயக்க என்பவர் விலைவாசி உயர்வால் ஏற்பட்ட மக்கள் போராட்டத்தால் பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில் தற்போது மகிந்த ராஜபக்சே பதவியை இழந்துள்ளார்.

இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவுகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் அதிகரித்துள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர்.

இதனால் இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே, பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே ஆகியோர் பதவி விலக வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். அதிபர் பதவியில் இருந்து தான் விலகமாட்டேன் என கோத்தபய ராஜபக்சே தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்.

நாசக்கார முயற்சிகளை புறம்தள்ளுங்க! ஒன்றிணையலாம் வாங்க! இலங்கை மக்களுக்கு கோத்தபய வேண்டுகோள்

English summary

PM Mahinda Rajapaksha resigned his post on monday. He was the second PM in history of Srilanka to resign due to public protests. Sity nine years ago, in 1953, P Dudley senanayake also resigned amid public protests over an economic crisis.