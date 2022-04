2வது முறை உயர்வு.. இலங்கையில் மருந்து விலை 40 சதவீதம் அதிகரிப்பு! குழந்தைகள், முதியவர்கள் சிரமம்!

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கையில் 60 மருந்து பொருட்களின் விலைகள் 40 சதவீதம் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த 6 வாரத்துக்கு முன்பு 30 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் 2வது முறையாக விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைத்து வயதினம் பாதிக்கப்படலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.

இலங்கை தேயிலை, ஆடை, சுற்றுலா வருமானங்களை தான் பிரதானமாக நம்பியுள்ளது. கொரோனா காலத்தில் வருமானம் முடங்கிய நிலையில் கடன் அதிகரித்தது.

வெயில் சுட்டெரித்தாலும் 5 நாட்களுக்கு ஜில் மழை இருக்காம் - வானிலை மையத்தின் கூல் அறிவிப்பு

இதனால் அந்நாட்டின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு குறைந்தது. பிற நாட்டுக்கு கரன்சிக்கு நிகரான இலங்கை கரன்சியின் மதிப்பு பலமடங்கு அதிகரித்தது. இதனால் இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி வருகிறது.

English summary

Sri Lanka has announced a 40 percent price hike for commonly used 60 medicines, as the country continues to grapple with the worst economic crisis in its history. It is the second time in six weeks that pharmaceutical prices have been raised. In mid-March a 30 per cent increase was imposed.