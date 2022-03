உதவும் இந்தியா.. ஒதுங்கும் சீனா.. இலங்கை பொருளாதார வீழ்ச்சியில் நடப்பது என்ன? பின்னணி

Colombo

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொழும்பு: கடந்த சில மாதங்களாக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் இலங்கை சிக்கித் தவித்து வருகிறது. உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்ந்ததால் மக்கள் எதுவும் கிடைக்காமல் திண்டாடுகின்றனர்.

ஒரு தரப்பினர் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு எதிராக பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்களிலும் வன்முறையிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மற்றொரு தரப்பினர் இனி இலங்கையில் நம்மால் வாழ முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கடல்வழியாக அகதிகளாக தப்பி வருகின்றனர்.

English summary

English summary

Sri Lanka has been mired in a severe economic crisis for the past few months. High prices of essential commodities, including food, have left people without anything