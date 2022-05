இலங்கையில் கோத்தபாய ராஜபக்சே, மகிந்த ராஜபக்சேவுக்கு எதிரான நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானங்கள்!

Colombo

oi-Mathivanan Maran

கொழும்பு: இலங்கையில் ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சே, பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சேவுக்கு எதிரான 2 நம்பிக்கை இல்லாத தீர்மானங்கள் அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேயவர்த்தனவிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண முடியாமல் ராஜபக்சேக்கள் அரசு தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் ராஜபக்சேக்கள் பதவி விலக வலியுறுத்தி 3 வாரத்துக்கும் மேலாக ஒட்டுமொத்த இலங்கையே போர்க்களமாகி உள்ளது.

இலங்கை தலைநகர் கொழும்பில் 25 நாட்களாக இரவும் பகலுமாக தொடர் போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இன்றும் பவுத்த பிக்குகள் மிக பிரமாண்ட போராட்டத்தை நடத்தினர். பின்னர் மகிந்த ராஜபக்சேவின் இல்லத்தையும் பவுத்த பிக்குகள் முற்றுகையிட்டுப் போராட்டம் நடத்தினர்.

இந்த நிலையில் இலங்கை நாடாளுமன்றம் நாளை கூடுகிறது. நாளைய கூட்டத்தில் மகிந்த ராஜபக்சே தமது பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்யக் கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இது தொடர்பாக சிறப்பு அறிக்கை ஒன்றையும் ராஜபக்சே நாளை தாக்கல் செய்ய உள்ளார்.

தற்போது ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சே, பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானங்களை சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேயவர்த்தனவிடம் பிரதான எதிர்க்கட்சியான ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கொடுத்துள்ளது. அக்கட்சியின் எம்.பி. லக்‌ஷ்மண் கிரியெல்ல தலைமையிலான எம்.பிக்கள் இந்த நம்பிக்கை இல்லாத தீர்மானங்களை கொடுத்தனர். இதனால் இலங்கை அரசியலில் உச்சகட்ட பதற்றம்

நிலவுகிறது.

முன்னதாக பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சேவை பதவியில் இருந்து அகற்றிவிட்டு இடைக்கால அரசாங்கம் அமைப்பது தொடர்பாக கோத்தபாய ராஜபக்சே ஆலோசனை நடத்தினார். இருந்தபோதும் தாம் பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலகவே முடியாது என அடம்பிடித்து கொண்டிருந்தார் மகிந்த என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

