நாங்களே மோசமான நிலைல இருக்கோம்.. இதுல எங்க ரஷ்யாவுக்கு பொருளாதார தடை.. விரக்தியில் பேசிய இலங்கை அரசு

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : ரஷ்யாவிற்கு எதிராக பொருளாதார தடை விதிக்கும் நிலைமையில் எல்லாம் நாங்கள் இல்லை. எனவே நாங்கள் நடு நிலை வகிக்கிறோம் என ரஷ்யா - உக்ரைன் விவகாரத்தில் இலங்கை அரசு அறிவித்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா 2வது நாளாக போரை நடத்தி வருகின்றது. குறிப்பாக கீவ் நகரத்தை குறிவைத்து ரஷ்ய படைகள் தீவிர தாக்குதல் நடத்தி குண்டு மழை பொழிந்து வருகிறது.

ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போரில் நாங்கள் தனித்து விடப்பட்டுள்ளோம் என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி உருக்கமாக தெரிவித்தார். ரஷ்யாவுக்கு எதிராக தன்னிச்சையாக போராடி வருகிறோம் எனவும் aவர் கூறினார்.

We are not in a position to impose sanctions on Russia at all. Therefore, the Sri Lankan government has declared that we are in the middle position on the Russia-Ukraine issue.