கழன்ற முக்கிய தலைகள்.. கோத்தபயவுக்கு அதிகரிக்கும் நெருக்கடி.. கொட்டும் மழையில் மாணவர்கள் போராட்டம்.!

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக அரசுக்கு எதிராக இன்றும் கொட்டும் மழையில் மாணவர்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடி போராடி வரும் நிலையில் அடுத்தடுத்து அரசின் முக்கிய பதவிகளை வகித்து வந்த தலைவர்கள் பதவி விலகி வருவதால் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சவுக்கு நெருக்கடி அதிகரித்துள்ளது.

அந்நியச் செலாவணி தட்டுப்பாடு மற்றும் கடும் பொருளாதார சிக்கலில் சிக்கித் தவிப்பதால் பால் ரொட்டி உள்ளிட்ட உணவு பொருட்களுக்காகவும், பெட்ரோல், மண்ணெண்ணெய் உள்ளிட்ட எரிபொருட்களுக்காக இலங்கை மக்கள் திண்டாடி வருகின்றனர்.

கடும் பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் மற்றும் மின் தடை போன்ற இடர்பாடுகள் காரணமாக மக்கள் போராடி வரும் நிலையில், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்களான மார்வன் அட்டபட்டு, சனத் ஜெயசூர்யா உள்ளிட்டோர் மக்களுடன் கரம் கோர்த்துள்ளனர்.

English summary

Thousands of students rallied against the government in the pouring rain today due to the economic crisis in Sri Lanka The crisis for President Gotabhaya Rajapakse has escalated as thousands of students have rallied against the government today due to the economic crisis in Sri Lanka, with successive government leaders stepping down.