ஒற்றை எம்.பி ரணில் விக்கிரமசிங்கேவுக்கு பிரதமர் பதவியா?கொந்தளிக்கும் சிங்களர்- வெடிக்கும் புது கலகம்

Colombo

oi-Mathivanan Maran

கொழும்பு: இலங்கையில் அரசியல் வரலாற்றில் அந்நாட்டு பிரதமராக மீண்டும் அதாவது 6-வது முறையாக ரணில் விக்கிரமசிங்கே பதவியேற்றிருக்கிறார். புதிய பிரதமராக பதவியேற்ற ரணில் விக்கிரமசிங்கேவின் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு நாடாளுமன்றத்தில் என்ன பலம் என்பதுதான் இப்போதைய விவாதப் பொருள்.

இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடியால் கிளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டது. பொதுமக்களின் கிளர்ச்சியைத் தொடர்ந்து பதவியில் நீடிக்காமல் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே ராஜினாமா செய்தார். இதர நாடுகளின் சர்வாதிகாரிகள் அடித்து கொல்லப்பட்டதை போல தமக்கும் நேர்ந்துவிடுமோ என அஞ்சி கடற்படையிடம் அபயம் தேடி இருக்கிறார் மகிந்த ராஜபக்சே

English summary

Here is an article on Why Sinhala leaders Opposed to Ranil as New Prime Minister of the Isaland Nation Srilanka.