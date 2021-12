தென்கொரியாவில் 7 மாதக்குழந்தைக்கு கொரோனா தடுப்பூசி... இழப்பீடு கேட்டு நீதிமன்றத்திற்கு சென்ற தாய்

News

oi-Udhayabaskar

சீயோல் : தென்கொரியாவில் 7 மாதக் கைக்குழந்தைக்கு கொரோனாவுக்கு எதிரான தடுப்பூசி போடப்பட்ட சம்பவம் உலகை நாடு மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

மருத்துவரால் தவறுதலாக கொரோன தடுப்பூசி போடப்பட்ட குழந்தைக்கு உடல்நலம் பாதிப்பு இல்லையென்றாலும் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

டாக்டரின் அஜாக்கிரதையால் குழந்தைக்கு ஆபத்து ஏற்படும் வகையில் தடுப்பூசி போடப்பட்டதாக கூறி குழந்தையின் தாய் இழப்பீடு கேட்டு தென்கொரிய நீதிமன்றத்தை நாடி உள்ளார்.

English summary

The incident in which a 7-month-old infant was vaccinated against coronavirus in South Korea has shocked the people of the world. A child who has been mistaken for a corona vaccine by a doctor is being closely monitored even if there is no health risk.