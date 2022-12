அதிகாலையில் பதற வைத்த கோர சம்பவம்.. தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பேருந்து மோதி உரிமையாளர், 100 ஆடுகள் பலி!

Cuddalore

கடலூர் : கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பேருந்து மோதியதில் ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச் சென்ற உரிமையாளர் லட்சுமணன் என்பவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். 100-க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளும் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளன. அரசுப் பேருந்து மோதியதில் ஆடுகளின் உரிமையாளரும், வரிசையாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளும் உயிரிழந்து கிடந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்சி நோக்கிச் சென்ற அரசுப் பேருந்து மோதியதில் 100க்கும் மேற்பட்ட செம்மறி ஆடுகள் மற்றும் உரிமையாளர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், நெடுஞ்சாலையில் ஆடுகள் சிதறிக் கிடந்த காட்சி காண்போரின் நெஞ்சத்தைப் பதைபதைக்கச் செய்துள்ளது.

English summary

The owner, Lakshmanan, who was taking sheeps for grazing, was killed when a bus hit on him on the national highway near Veppur in Cuddalore district. More than 100 sheeps also died in this accident.