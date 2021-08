சினிமாவை மிஞ்சும் பயங்கர காட்சி.. வீட்டின் மீது பறந்து வந்து விழுந்த கார்.. அந்தரத்தில் தொங்கி ஷாக்!

Cuddalore

oi-Velmurugan P

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தை அடுத்த பரங்கிப்பேட்டை அருகே வீட்டின் மீது கார் பாய்ந்தது. இந்த விபத்தில் டிரைவர் உட்பட 7 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். வீட்டின் மீது அந்தந்தில் தொங்கியவாரு கார் இருக்கும் அதிர்ச்சி புகைப்படங்கள் வெளியாகி உள்ளது.

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தை அடுத்த பரங்கிப்பேட்டை அகரம் மெயின் ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் ஞானசேகரன் மகன் மகேஷ் வயது 40. விபத்தில் சிக்கிய இவருடைய உறவினர் ஒருவர் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

அவரை பார்ப்பதற்காக மகேஷ் பரங்கிப்பேட்டை அகரம் பகுதியைச் சேர்ந்த அறிவழகன், ராஜமூர்த்தி ,கார்த்திக் ,சதீஷ், சிவக்குமார்,ஆகிய ஏழு பேரும் காரில் புதுச்சேரி புறப்பட்டனர். மகேஷ் அதிவேகமாக ஓட்டிச் சென்றாதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Seven people, including the driver of the car, were injured when it crashed into a house near Parangipettai, cuddalore district.