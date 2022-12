அதிமுக ஆட்சியில் ரூ.7.. திமுக ஆட்சியில் ரூ.14.. "டபுளாகிடுச்சி.." கடுமையாக கொந்தளிக்கும் சீமான்!

Cuddalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கடலூர்: அதிமுக ஆட்சியில் 7 ரூபாய் கமிஷன் வாங்கினால், திமுக ஆட்சியில் 14 ரூபாய் கமிஷன் வாங்கப்படுவதாக நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். அதேபோல் தமிழகத்தில் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் 80 சதவிகிதம் வரை தமிழர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், மக்களுக்கான உரிமையை தமிழக அரசு போராடி பெற்று கொடுக்க வேண்டும் என்றும் சீமான் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் திமுக மற்றும் பாஜகவை தீவிரமாக விமர்சித்து வருகின்றார். குறிப்பாக உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சரவையில் இடம்கொடுத்ததை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் கடலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து சீமான் கூறுகையில், என்எல்சி நிர்வாகத்திற்கு நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு வேலை கொடுக்கவில்லை. மாற்று இடம் கொடுக்கவில்லை. வட மாநிலத்தவர்களுக்கு மட்டும் வேலை கொடுக்கப்படுகிறது.

English summary

Naam Tamilar Party chief coordinator Seeman has alleged that if a commission of 7 rupees is taken in the ADMK regime, a commission of 14 rupees is taken in the DMK regime. The commission is increased 2 times higher in dmk rule.