நோயாளிக்கு நேர்ந்த துயரம்.. கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் கலெக்டர் ஆய்வு.. விசாரணை குறித்து பேட்டி

Cuddalore

oi-Velmurugan P

கடலூர்: கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் நேற்று ஆக்ஸிஜன் பறிக்கப்பட்டதால் நோயாளி மரணம் அடைந்ததாக வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இது தொடர்பாக விசாரணைக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த சூழலில் மாவட்ட ஆட்சியர் பாலசுப்ரமணியம்

கடலூர் அரசு மருத்துவமனையை இன்று ஆய்வு செய்தார். அப்போது பேசிய அவர், விசாரணைக்கு பின் தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.

கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி பேரூராட்சி நடு வீதியில் வசித்து வந்தவர் ராஜா (வயது 49) கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு கடந்த 8ம் தேதி, கடலூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

English summary

cuddalore collector inspection in cuddalore government hospital after heartbreaking video viral, a man dying of suffocation after being deprived of a ventilator and oxygen at a government hospital in Cuddalore.