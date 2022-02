வெள்ளி வேல் வேணாம்.. ஒரு லட்சம் பணமா கொடுங்க! பக்தரிடம் பேரம்பேசிய அறநிலையத்துறை அதிகாரி!

Cuddalore

oi-Veerakumar

கடலூர்: கோயிலுக்கு நன்கொடையாக வெள்ளி வேல் கொடுப்பதற்கு பதிலாக பணமாக கொடுக்கலாம் என்று செயல் அலுவலர் பேசிய ஆடியோ தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் அருகே உள்ளது மணவாளநல்லூர் கிராமம். இங்கு பிரசித்தி பெற்ற கொளஞ்சியப்பர் கோயில் உள்ளது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் இக்கோவிலுக்கு வந்து சாமி தரிசனம் செய்வார்கள்.

இங்கு வரும் பக்தர்கள் தங்கள் பிரார்த்தனையை கோரிக்கையாக மனு எழுதி கோவிலில் சமர்ப்பித்து கட்டணம் செலுத்துவது வழக்கம். தங்களது பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறியதும், மீண்டும் இந்த கோயிலுக்கு வந்து தாங்கள் எழுதிவைத்த மனுவை எடுத்து விட்டு தங்கள் வேண்டுதலை நிறைவேற்றி வருகின்றனர்.

English summary

The audio of the executive officer saying that a donation to the temple could be given in cash instead of a silver offerings has now caused controversy.