நடராஜர் கோவிலில் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் இன்று ஆய்வு.. தீட்சிதர்கள் ஒத்துழைப்பு கிடைக்குமா

Cuddalore

oi-Jeyalakshmi C

சிதம்பரம்: பொதுதீட்சிதர்கள் நிர்வாகம் செய்து வரும் உலகப்புகழ் பெற்ற சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலின் வரவு செலவு கணக்குகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறை துணை ஆணையர் ஜோதி தலைமையிலான குழுவினர் இன்றும் நாளையும் ஆய்வு செய்ய உள்ளனர். இதற்கு தீட்சிதர்கள் ஒத்துழைப்பு கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறையினர் தீட்சிதர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி இருந்தனர். இந்து சமய அறநிலையத் துறை கடலூர் இணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் உள்ள ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் துணை ஆணையர் ஜோதி அனுப்பிய கடிதத்தில் அதில், அதில், "சபாநாயகர் கோயில் நிர்வாகம் தொடர்பாக வரப்பெற்ற மனுக்கள் குறித்தும், கோயில் சட்டவிதிகளின்படி நிர்வகிக்கப்படுகிறதா என்பது குறித்தும், கோயிலை நேரடியாக ஆய்வு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு கோயில் நிர்வாகத்தை சீரமைப்பது குறித்து உரிய பரிந்துரைகள் வழங்கிட இந்து சமய அறநிலையத் துறை சட்டம் 1959, சட்டப் பிரிவு 23 மற்றும் 33-ன் கீழ் ஆணையருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் ஒருங்கிணைப்பாளராக என்னை நியமனம் செய்தும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

சபாநாயகர் கோயில், குழு உறுப்பினர்களால் வரும் ஜூன் 7ம் தேதி முதல் 8ஆம் தேதி வரை நேரடியாக ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது. ஆய்வின்போது 2014 முதல் இதுவரையிலான வரவு, செலவு கணக்குகள், 2014 முதல் நாளது தேதி வரையிலான தணிக்கை அறிக்கைகள் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். கோயிலில் நடைபெற்ற திருப்பணிகள் குறித்தான விவரங்கள், அவற்றுக்கான தொல்லியல்துறை கருத்துரு, இந்து சமய அறநிலையத்துறை அனுமதி விவரம், மதிப்பீடு விவரங்களும் தயார்நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

A team led by Jothi, HRCE Assistant Commissioner is scheduled to inspect the budget of the world-famous Chidambaram Natarajar Temple, which is being administered by the temple Deekchithar, today and tomorrow. There is an expectation that the Deekchithar will cooperate in this.