அதிமுக கொடிகளில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் புகைப்படம்.. விருத்தாசலத்தில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ருசிகரம்!

கடலூர்: விருத்தாசலத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக போராட்டத்தின் போது கட்டப்பட்டிருந்த கொடிகளில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் ஆகியோர் புகைப்படம் ஒன்றாக இடம்பெற்றுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இடையே எழுந்த அதிகார மோதலில், எடப்பாடி பழனிசாமியின் கைகளே இதுநாள் வரை ஓங்கியுள்ளது. பொதுக்குழு முதல் அதிமுக அலுவலக சாவி வரை அனைத்து விவகாரங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றிபெற்றார். ஏற்கனவே அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள், பொதுக்குழு செயற்குழு உறுப்பினர்கள் என ஏராளமானோரை தன் பக்கம் இழுத்துள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, அடுத்ததாக தனது தலைமையினை தொண்டர்கள் மத்தியில் நிரூபிக்க போராட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளார்.

photos of OPS - EPS is included in the flags tied during the AIADMK protest held in Viruthachalam. AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami announced that massive protests will be held on behalf of AIADMK in all the district capitals against DMK.