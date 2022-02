"நீட் தேர்வு ரத்து ரகசியம்" என்ன தெரியுமா.. பிரச்சாரத்தில் போட்டு உடைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Cuddalore

oi-Jeyalakshmi C

கடலூர்: தமிழகத்தில் திமுக இருக்கும் வரை உங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல்காந்தி சவால் விடுத்துள்ளார். இது திமுகவிற்கும் தமிழ் நாட்டிற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பெருமை என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகளுக்கு நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி மாநிலம் முழுவதும் நேரடித் தேர்தல் ஒரே கட்டமாக நடைபெறுகிறது. 22ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. மேயர்கள், நகராட்சிக் தலைவர்கள், பேரூராட்சி தலைவர்கள் கவுன்சிலர்கள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். மறைமுகத்தேர்தல் மார்ச் 4ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

வேட்புமனு தாக்கல் முடிந்து விறுவிறுப்பாக தேர்தல் பிரச்சாரம் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் காரணமாக திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கடலூர் மாநகராட்சியில் போட்டியிடும் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று கடலூரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

English summary

Tamil nadu local body election 2022:( தமிழக நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் 2022) Rahul Gandhi has challenged Prime Minister Modi that there is nothing you can do as long as the DMK is in Tamil Nadu. Udayanithi Stalin said that this is a great honor for DMK and Tamil Nadu.