ஞாயிறு முழு லாக்டவுன்... திருவந்திபுரம் தேவநாத சுவாமி கோவில் வாசலில் நடந்த திருமணங்கள்

Cuddalore

oi-Jeyalakshmi C

கடலூர்: முழு ஊரடங்கு தினமான இன்று திருமண முகூர்த்தம் உள்ளதால் கோவில்கள் மூடப்பட்டிருந்தாலும் கோபுர வாசலில் உள்ள சாலைகளில் உறவினர்கள் முன்னிலையில் திருமணங்கள் நடைபெற்றன. 50க்கும் மேற்பட்ட புதுமணத்தம்பதியினர் சாலைகளிலேயே மாலை மாற்றி தாலி கட்டி திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

கடலூர் அருகே உள்ள திருவந்திபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள தேவநாதசுவாமி கோயில் சின்ன திருப்பதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு ஒவ்வொரு முகூர்த்த நாட்களிலும் நூற்றுக்கணக்கான திருமணங்கள் நடைபெறும்.

இந்து அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயிலில் முறையாக மணமக்களின் குடும்பத்தினர் திருமணத்திற்கான அனுமதி வேண்டி விண்ணப்பித்த பிறகு தான் இங்கு திருமணம் நடத்தப்படும். அதற்காக, அவர்களுக்கு அரசின் மூலம் பதிவு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

English summary

Sunday Full Lockdown: (ஞாயிறு முழு லாக்டவுன் கோவிலில் திருமணம்) Weddings were held on the roads as the Devanatha Swamy Temple in Thiruvayinthipuram was closed today for the entire Lockdown Day on Sunday.