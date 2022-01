பள்ளி மாணவியை இரண்டாவது திருமணம் செய்த ஆசிரியர்.. 3வது கல்யாணத்துக்கு வேற ப்ளான்

Cuddalore

கடலூர் : கடலூர் அருகே பள்ளி மாணவியை ஏமாற்றி இரண்டாவது திருமணம் செய்துகொண்டதோடு மூன்றாவது திருமணத்திற்கும் முயற்சித்த ஆசிரியரை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் பள்ளிகளில் படித்து வரும் மாணவிகள் பாலியல் தொந்தரவுக்கு உள்ளாக்கப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது பெற்றோர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.கல்விக்கண் திறக்க வேண்டிய ஆசிரியர்கள் சில நேரங்களில் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்து கொடூரர்கள் ஆக மாறும் சம்பவங்கள் பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பலத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின் வருகிறது.

இந்த நிலையில் கடலூர் அருகே பள்ளி மாணவி ஒருவரை ஏமாற்றி இரண்டாவதாக திருமணம் செய்த ஆசிரியர் அவரைப் பிரிந்ததோடு மூன்றாவது திருமணத்திற்கு முயற்சி செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Police have arrested a teacher who cheated on a schoolgirl near Cuddalore and tried to get married for a third time.