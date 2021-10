விருத்தாசலத்தில் நண்பனை கத்தியால் குத்தி கொன்ற இளைஞர்.. கள்ளக்காதல் விவகாரத்தால் பயங்கரம்

Cuddalore

oi-Velmurugan P

கடலூர்: ஒரே பெண்ணுடன் இருவருக்குமே கள்ளக்காதல், யார் உறவில் இருப்பது என்பதில் முன்விரோதம் இருந்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் நண்பனை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த இரண்டு பேரை பிடித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். இந்த கொலை சம்பவத்தால் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் நகராட்சிக்குட்பட்ட அண்ணாநகர் பகுதியில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வரும் நபிஸ் என்பவரின் வீட்டில் நேற்று இரவு நபிஸ், மனோஜ் பிரேம்குமார், கலைச்செல்வன் மற்றும் உயிரிழந்த அருண்ராஜ் உள்ளிட்டோர் மது அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது.

அப்போது வாய் தகராறு ஏற்பட்டதில் பிரேம்குமார் அருனை இடுப்பு பகுதியில் கத்தியால் குத்திய தாக கூறப்படுகிறது. ரத்தம் சொட்டிய நிலையில் இருந்த அருணை காப்பாற்ற நண்பர்கள் வீட்டில் இருந்து மெயின் சாலைக்கு அருணை தூக்கி வந்து சாலையில் படுக்க வைத்துள்ளனர்.

சின்னப்பொண்ணுக்கு ஏன் டிஸ்லைக்.. வாழைப்பழத்தில் ஊசியை ஏற்றிய கமல்ஹாசன்!.. விழித்த ராஜு!

English summary

illicit love for both of them with the same woman and there has been animosity in this relationship. cuddalore Police have arrested two people who stabbed a friend to death in the incident and are conducting a serious investigation.