கடன் தொகை நிலுவை.. மின்சாரம் வாங்க நாளை முதல் தடை.. தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் மின்தடைக்கு வாய்ப்பு?

டெல்லி: நிலுவையில் உள்ள கடன் தொகை செலுத்தாததால் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசம் ஆகியவை மின்வர்த்தகத்தில் ஈடுபட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் மின்சார பாதிப்பு ஏற்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

மத்திய மின்சாரத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் பவர் சிஸ்டம் ஆபரேஷன் கார்ப்பரேஷன் (POSOCO) செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் கீழ் செயல்படும் மின்சார உற்பத்தி நிறுவனங்கள் (Gencos) மூலம் மாநிலங்களில் உள்ள மின் வினியோக நிறுவனங்களுக்கு(discoms) மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது.

இதையடுத்து டிஸ்காம்ஸ் சார்பில் மின்சார உற்பத்தி நிறுவனங்கங்களுக்கு(gencos) பணம் வழங்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது பல மாநிலங்களில் உள்ள டிஸ்காம்ஸ் சார்பில் மின்சாரத்துக்கு பணம் செலுத்தாமல் உள்ளது.

Power System Operation Corporation (POSOCO), the national grid operator under the power ministry, has debarred 12 states and a Union Territory (UT) from buying/selling electricity at the spot market as a penalty for not clearing their dues to generators.