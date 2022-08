'சுதந்திரத்துக்காக 16 ஆண்டுகள் சிறைவாசம்'.. பலரும் அறியாத லால்மோகன் சென்னின் ஆச்சர்ய வரலாறு!

Delhi

டெல்லி: இந்தியா தற்போது 75-வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் நிலையில், இதற்காக பெரும் பாடுபட்ட சுதந்திர போராட்ட வீரர்களில் பலரும் அறியாத வங்காளத்தில் பிறந்த லால் மோகன் சென் வாழ்க்கை குறிப்பினை இதில் பார்க்கலாம்.

இந்தியாவின் 75 வது சுதந்திர தினம் வருகிற 15ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. நாட்டின் 75 வது சுதந்திர தினம் என்பதால் இந்தியா இந்த சுதந்திர தின விழாவை சிறப்பாக கொண்டாட திட்டமிட்டுள்ளது.

பிரதமர் மோடியும் இந்த முக்கியமான தருணத்தில் சுதந்திரத்திற்காக அரும்பாடு பட்ட சுதந்திர போராட்ட்ட வீரர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளுமாறு இளைஞர்களை கேட்டுக்கொண்டார்.

As India is currently celebrating its 75th Independence Day, here's a glimpse into the life of Lal Mohan Sen, one of the freedom fighters who fought so hard for it.