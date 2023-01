வேட்டையில் இறங்கிய பாதுகாப்புப் படை.. காஷ்மீரில் ஒரே ஆண்டில்.. 172 தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கிக்கு இரை!

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: ஜம்மு காஷ்மீரில் கடந்த 2022-ம் ஆண்டு மட்டும் 172 தீவிரவாதிகள் என்கவுன்ட்டரில் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

காஷ்மீரில் தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக பாதுகாப்புப் படையினர் முழுவீச்சில் களம் இறங்கியதன் காரணமாக, ஒரே ஆண்டில் நூற்றுக்கணக்கான தீவிரவாதிகள் வேட்டையாடப்பட்டுள்ளனர்.

முக்கியமாக, தீவிரவாத இயக்கங்களில் புதிதாக சேரும் இளைஞர்களை குறிவைத்து கடந்த ஆண்டு பாதுகாப்புப் படையினர் என்கவுன்ட்டரில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மோடியின் நடவடிக்கையால் தீவிரவாதம் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது.. காஷ்மீரில் அமித்ஷா பெருமிதம்!

English summary

The police has officially announced that 172 terrorists have been killed in encounters in Jammu and Kashmir in 2022 alone.