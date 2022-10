பரோட்டாவுக்கு 18% ஜிஎஸ்டி: ஆங்கிலேயர்களை விட மத்திய பாஜக அரசு மோசம்.. விளாசிய அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பரோட்டாவுக்கு 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி விதிக்கும் விவகாரத்தை தொடர்ந்து, ‛‛ஆங்கிலேயர்கள் கூட உணவு பொருட்களுக்கு வரி விதிக்கவில்லை. நாட்டில் உள்ள பணவீக்கத்துக்கு மிகப்பெரிய காரணம் என்பது மத்திய அரசின் அதிகபட்ச ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு தான் காரணம்'' என ஆம்ஆத்மியின் ஒருங்கிணைப்பாளரான டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சரமாரியாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. பொருட்களுக்கு விதிக்கப்படும் ஜிஎஸ்டி வரி என்பது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது.

இந்தியாவில் ஜிஎஸ்டி வரியை மத்திய அரசு அமலுக்கு கொண்டு வந்தது முதல் அதுதொடர்பாக ஏதாவது பிரச்சனை கிளம்பி தான் வருகிறது.

பரோட்டாவும்-சப்பாத்தியும் வெவ்வேறானவை! பரோட்டாவுக்கு 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி செல்லும்... ஏஏஏஆர் உறுதி

English summary

Following the issue of 18 percent GST on parathas, even the British don't tax food items. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, the convenor of the Aam Aadmi Party, accused the central government of imposing maximum GST tax as the biggest cause of inflation in the country.