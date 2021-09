இதுவரை இல்லாத சாதனை.. பிரதமர் மோடி பிறந்த நாளான இன்று.. இந்தியாவில் 2 கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இன்று ஒரே நாளில் இந்தியாவில் 2 கோடி கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிறந்த நாளன்று தடுப்பூசி செலுத்துவதில் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது சுகாதார அமைச்சகம்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 71வது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நிலையில்தான், இன்று, வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5.05 மணி வரை, நாடு முழுக்க 2 கோடிக்கும் அதிகமான கொரோனா தடுப்பூசிகளை செலுத்தி சாதனை படைத்துள்ளது சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம்.

ஒரே நாளில் இரண்டு கோடிக்கும் அதிகமான டோஸ்கள் வழங்கப்படுவது நமது நாட்டில், இதுவே முதல் முறையாகும்.

English summary

An unprecedented 2 crore corona vaccines were administered in India in a single day today. The Ministry of Health has set a new record in vaccinating Prime Minister Narendra Modi on his birthday.