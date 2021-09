என்னாச்சு.. இந்தியாவில் திடீரென அதிகரித்த கொரோனா பாதிப்பு.. நேற்றை விட 18.4% அதிகம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கடந்த 24 மணி நேரத்தில் இந்தியாவில் 31,923 கொரோனா பாதிப்புகள் பதிவாகின. இது நேற்றைய பாதிப்பை விட 18.4% அதிகமாகும். இந்தியா முழுவதும் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கொரோனா பாதிப்பு மிக அதிகமாக இருந்தது.

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை, மருத்துவமனைகளில் படுக்கைகள் தட்டுப்பாடு என்று நாடு படாதபாடு பட்டது. இதன்பின்னர் கொரோனா தொற்று படிப்படியாக குறைந்தது. தற்போது இந்தியாவில் கொரோனா குறைந்து விட்ட போதிலும் முழுமையாக கட்டுக்குள் வரவில்லை. நாட்டில் கேரளா மாநிலத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.

English summary

In the last 24 hours, 31,923 corona infections were reported in India. This is 18.4% more than yesterday's impact. So far 83.39 crore people have been vaccinated