திருமணத்துக்காக‌ நரபலி கொடுக்க கடத்தப்பட்ட 7 வயது சிறுமி.. கடைசி நேரத்தில் காப்பாற்றிய போலீஸ்!

டெல்லி: விரைவில் திருமணம் நடப்பதற்காக சிறுமியைக் கடத்தி நரபலி கொடுக்க இருந்த நிலையில், அதை போலீஸார் தடுத்து நிறுத்தி உள்ளனர். இதில் சம்மந்தப்பட்டவர்களை கைது செய்துள்ளது போலீஸ்.

சமீபகாலமாக இந்தியா முழுவதும் நரபலி கொடுக்கும் பழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. உத்தரப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு என பல மாநிலங்களில் கைக்குழந்தை முதல் பத்து வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களை நரபலி கொடுக்கும் பழக்கம் தொடர்ந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் உத்தரப்பிரதேசத்திலும் தற்போது ஒரு நரபலி தொடர்பான சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. ஆனால் நரபலி கொடுப்பதற்கு முன் சிறுமியை உயிரோடு மீட்டுள்ளனர் காவல்துறையினர்.

English summary

Police have arrested a girl for kidnapping and sacrificing her life to get married soon. Police have arrested those involved.