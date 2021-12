சாமியார்கள் பேச்சு பெரும் ஆபத்து.. உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு 76 வழக்கறிஞர்கள் பரபர கடிதம்!

Delhi

டெல்லி: உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஹரித்வாரில் கடந்த 17-ம் தேதி முதல் 19-ம் தேதி வரை இந்து சாமியார்கள் பங்கேற்ற கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற சாமியார்கள் சிலர் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் பேசியதால் சர்ச்சை எழுந்தது.

இந்து ரக்சா சேனா அமைப்பின் தலைவர் பிரபோதானந்த் கிரி, பாஜக தலைவர்கள் அஸ்வினி உபாத்யாய், உதிதா தியாகி ஆகியோர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

76 lawyers of the Supreme Court have sent a letter to the Chief Justice of the Supreme Court, NV Ramana, seeking action against the preachers who incited religious violence