''அமித்ஷாவை காணோம்.. கண்டா கையோடு கூட்டி வாருங்க''.. காவல் நிலையத்தில் புகார்.. அதிர்ந்த போலீசார்

Delhi

டெல்லி: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை காணவில்லை என்றும் அவரை கண்டால் வரச் செல்லுமாறும் போலீசில் புகார் கொடுத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்திய தேசிய மாணவர் சங்கத்தின்( என்.எஸ்.யு.ஐ) பொதுச் செயலாளராக இருப்பவர் நாகேஷ் காரியப்பா. இவர் டெல்லி பாராளுமன்ற தெரு காவல் நிலையத்தில் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை கொடுத்தார்

English summary

The commotion was sparked by a complaint lodged with the police that Union Home Minister Amit Shah was missing and would come back if found