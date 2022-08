அடேங்கப்பா சூப்பர்ங்க! 'கணவனின் நடத்தையை ஊருக்கு அம்பலப்படுத்திய பெண்'.. டிரெண்ட் ஆகும் விளம்பரம்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: 'கணவர் தனக்கு தெரியாமல் வேறு பெண்ணுடன் பழகி வந்ததை பெண் ஒருவர் செய்தித்தாளில் விளம்பரம் கொடுத்து அவரது நடத்தையை ஊர் அறிய செய்துள்ளார். தற்போது இந்த விளம்பரம் நெட்டிசன்கள் மத்தியில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

செய்தித்தாள்கள், வார இதழ்கள் மற்றும் அவற்றின் பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் வித்தியாசமான பல விளம்பரங்களை நாம் பார்த்து இருப்போம்.

குறிப்பாக செல்லப்பிராணிகளை காணவில்லை.. என தொடங்கி பல விளம்பரங்கள் அடிக்கடி வெளியாகி சமூக வலைத்தளங்களில் அதிக அளவில் டிரெண்டிங் செய்யப்படும்.

English summary

'A woman advertised in a newspaper that her husband was having an affair with another woman without her knowledge and made his behavior known. Now this ad is spreading rapidly among netizens.